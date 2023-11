Debates sobre comer no supermercado: é ilegal?

Uma discussão sobre a legalidade de comer alimentos não pagos em supermercados está dividindo os consumidores, com algumas lojas considerando isso como "provar" e outras desaprovando a prática.

A questão de se é ou não ilegal comer alimentos embalados antes de pagar gerou um grande debate no Quora, quando um usuário perguntou: "É ilegal comer alimentos embalados enquanto está no supermercado e pagar por eles quando chegar ao caixa?"

Um comentarista confessou ser um infrator recorrente, afirmando: "Já comi itens embalados enquanto estava na fila do caixa e entreguei a embalagem ao atendente para registrar sem problemas." Outro trabalhador do caixa concordou que isso era aceitável em sua loja, afirmando: "Desde que você escaneie o pacote ou peça ao atendente para registrar, não é considerado roubo no supermercado onde trabalho."

No entanto, outra pessoa não conseguia decidir se era legal, mas afirmou fazer isso regularmente sem problemas. "Já fiz várias vezes sem nenhum problema. Coloco o recipiente vazio na esteira para o atendente escanear, e eles o descartam após registrar."

Carrinho-de-mercado-com-comida-Christian-Naccarato-Pexels

Christian Naccarato / Pexels

Considerado ?pouco ético?

Um comentarista do The Mirror identificou um termo real para essa prática, afirmando: "Algumas lojas, como o Walmart, consideram isso como 'provar' e desaprovam a prática, enquanto outras, como pequenos mercados, não se importam tanto. Pode ser considerado ilegal, já que você está consumindo algo que não pagou, mas é um caso fraco porque não podem provar que você não tinha a intenção de pagar."

Alertando que as lojas podem observar repetidores dessa prática, outro comentarista afirmou: "Lembre-se de que as lojas têm vigilância por vídeo e estão observando. Se te virem fazendo isso várias vezes, vão ficar de olho quando você entrar na loja novamente."

Outro ex-funcionário concordou, mas revelou que nunca puniu ninguém por isso. "Enquanto trabalhava em Ohio, me disseram que abrir e consumir um produto, mesmo estando na fila esperando para pagar, é considerado furto, e, se o atendente quisesse, tecnicamente poderia chamar a polícia. Eu nunca me incomodei porque parecia estúpido. Desde que pagassem eventualmente, estava tudo bem."

Compras-no-mercado-Gustavo-Fring-Pexels

Gustavo Fring / Pexels

Necessidade médica e hacks parentais

Alguns comentaristas compartilharam razões legítimas para consumir alimentos no supermercado, como necessidades médicas. Uma pessoa relatou: "Estava na Aldi e de repente senti meu nível de açúcar no sangue começando a cair. Abri um milkshake de chocolate e comecei a beber. Funcionou, meu açúcar no sangue começou a estabilizar."

Outro mencionou como isso pode ser útil para pais: "Tenho dois filhos gêmeos, e eu os levava comigo para fazer compras. Eu quase sempre pegava um cacho de bananas como um dos primeiros itens no meu carrinho. Cerca de metade das compras, os meninos começavam a ficar agitados, então eu descascava uma banana e dava metade para cada um. Eles ficavam contentes pelo resto do tempo na loja."

O pai explicou que mostrava a casca ao atendente, que pesava outra banana duas vezes, efetivamente pagando pela banana consumida. Ele observou que alguns trabalhadores entendiam imediatamente, enquanto outros ficavam muito confusos, e ele acabava não sendo cobrado após muita confusão. "Eventualmente, os gêmeos deixaram de precisar de um lanche enquanto eu fazia compras, e eu podia simplesmente colocar o cacho de bananas na fila do caixa sem fazer o universo inclinar."

Em última análise, a ética e a aceitação dessa prática variam entre diferentes lojas e consumidores. Enquanto alguns consideram isso uma forma de provar antes de comprar, outros veem como uma prática questionável, destacando a importância de entender as políticas de cada supermercado.