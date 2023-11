Corrida para o prazer: como a atividade física pode transformar sua vida sexual

Muitos casais em busca de reacender a chama podem encontrar na corrida uma solução surpreendente. De acordo com a professora Amanda Daley, da Universidade de Loughborough, a atividade física, em especial a corrida, pode ser a chave para apimentar a vida sexual.

Correndo para o prazer

A pesquisa do Centro de Medicina e Comportamento do Estilo de Vida da Universidade de Loughborough destaca que a prática regular de atividades físicas, como a corrida, aumenta as chances de ter uma vida sexual mais ativa. A professora Amanda Daley destaca que a frequência moderada de atividade física, pelo menos uma vez por semana, é fundamental para homens e mulheres.

Pexels-Andrea-Piacquadio-3

Andrea Piacquadio/Pexels

Benefícios além da corrida

Não é apenas a corrida que contribui para uma vida sexual mais satisfatória. O urologista Danilo Galante explica que atividades físicas aeróbicas, incluindo a corrida, aumentam os níveis de testosterona, melhoram o fluxo sanguíneo e controlam doenças crônicas. Esses fatores, segundo o especialista, são essenciais tanto para o funcionamento do corpo quanto para a saúde mental, informou o Metrópoles.

Dainis-Graveris-Unsplash

Dainis Graveris/Unsplash

Segundo Galante, o aumento dos níveis de testosterona promove melhorias na libido e ereção, enquanto o controle de doenças como pressão alta e diabetes contribui para uma ereção de melhor qualidade. Além dos benefícios objetivos, os exercícios também impactam positivamente os aspectos subjetivos da sexualidade, ajudando a combater ansiedade e depressão.

Ao praticar exercícios regularmente, o corpo libera hormônios de prazer e felicidade, como endorfina e dopamina, proporcionando uma sensação de bem-estar que se reflete na autoimagem. A melhora da autoestima, associada à disposição física e à beleza percebida, contribui significativamente para o aumento da libido.

Em resumo, a corrida não apenas mantém o corpo saudável, mas também pode ser a peça que faltava para apimentar a vida sexual de casais. Então, calce os tênis e corra para o prazer!