Avó é proibida de ver os netos depois de declarar sua preferência por uma das crianças

Uma mãe está desesperada diante das atitudes de sua sogra. Em uma publicação feita no Reddit, ela decidiu compartilhar seu relato para descobrir se agiu errado ao proibir a mãe de seu marido de ter qualquer contato com seus filhos.

A mãe conta que ela e o marido têm dois filhos, um menino de 8 anos e uma menina de 5. Por conta de momentos traumáticos no parto do menino, ela e o marido decidiram não ter mais filhos biológicos e optaram por adotar a filha mais nova. No entanto, a decisão do casal foi contra os princípios de sua sogra.

“Minha sogra sempre deixa clara sua preferência pelo nosso filho. Ela ficou enfurecida ao saber que eu não teria outro filho biológico e gritou conosco sobre ‘desonrar sua linhagem’. Meu marido a acalmou e, quando ela viu nossa filha pela primeira vez, parecia que tudo tinha ficado para trás”.

“Ontem minha sogra veio nos visitar enquanto meu marido viajava a trabalho, eu estava exausta e perguntei a ela se poderia dormir um pouco enquanto ela olhava as crianças. Ela concordou e me acordou pouco antes de ir embora”.

“Tudo ia bem, eu estava cozinhando até que ouvi um grande estrondo seguido do choro da minha filha. Quando corri até seu quarto, vi meu filho sobre ela gritando: ‘Você não é de verdade, tudo isso aqui é meu’”.

Ela descobriu toda a verdade

A mãe então conta que foi preciso algum tempo para conseguir acalmar as crianças, e que somente quando tudo estava sob controle, explicaram o que aconteceu.

Apesar de já ter uma ideia dos motivos, a mãe ficou completamente fora de si ao ouvir o que o filho mais velho tinha a dizer.

“Ele revelou que a ‘vovó’ tinha dito a ele que ele é ‘o verdadeiro filho da mamãe e do papai’. Eu fiquei furiosa, mas respirei e perguntei o que mais ela disse e ele me falou que a avó disse que minha filha não era irmã dele e que ele deveria receber atenção redobrada por ser especial. Disse também que ele é o neto favorito e muito mais”.

“Na mesma hora bloqueei minha sogra de todos os contatos depois de enviar uma mensagem dizendo como suas ações eram inaceitáveis e com ela nunca mais veria os netos até eles serem mais velhos e entenderem a situação. Eu provavelmente exagerei devido a idade dela”.

“Meu marido discordou de mim e disse que é desumano a proibir de ver as crianças e que ela não tinha ideia do impacto de suas palavras. Vamos conversar novamente mais tarde”.

A mãe então finaliza explicando que os dois filhos sabem sobre a adoção e que sempre conversa com eles sobre o assunto para garantir que a filha saiba que os sentimentos dela e do marido são os mesmos para com as duas crianças.

Diante do relato, os usuários do Reddit deram sua opinião e orientaram a mulher sobre como agir diante disso.

“Quero deixar claro que a fala do seu marido mostra que ele vai deixar a mãe abusar mentalmente da sua filha. Vocês precisam urgente ir para uma terapia familiar para resolver isso. Você não está errada, está apenas protegendo sua filha”, comentou uma pessoa.

“Sua sogra não apenas está sendo abusiva com sua filha como também está treinando seu filho para fazer o mesmo! Isso é alienação”, alertou outra.