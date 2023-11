Amamentação: participação do pai é chave, diz estudo dos EUA

A importância do papel do pai vai além da gestação e do parto, revela um estudo recente publicado no Pediatrics. Pesquisadores dos EUA analisaram dados do Sistema de Monitoramento de Avaliação de Risco na Gravidez para Pais (PRAMS), conduzido entre 2018 e 2019. O estudo revelou que a decisão do pai em apoiar a amamentação impacta diretamente nas taxas de início e continuação desse importante processo.

Início: envolvimento do pai faz diferença

A pesquisa, que incluiu 250 participantes, destacou que 95,4% dos bebês cujos pais expressaram o desejo de amamentar foram efetivamente amamentados nos primeiros momentos. No entanto, quando os pais eram indiferentes, essa taxa diminuiu para 68,7%. Surpreendentemente, essa diferença persistiu após oito semanas, com 77,5% dos bebês cujos pais apoiaram a amamentação continuando a serem amamentados, em comparação com apenas 33,3% naqueles em que os pais eram indiferentes.

Apoio é fundamental

A dificuldade em iniciar e manter a amamentação é uma realidade para muitas mães. O estudo destaca a importância de envolver os pais na discussão sobre a amamentação e mostrar como podem apoiar mães e bebês para aumentar as taxas de sucesso. A Dra. Romy Zacharias, coordenadora de neonatologia do Hospital Israelita Albert Einstein, enfatiza a importância do apoio familiar nesse processo desafiador.

Experiência pessoal

Robson Celestino Prychodco, pai de dois filhos, compartilha sua experiência positiva ao se envolver ativamente durante a gestação e a amamentação. Ele destaca que seu apoio não se limitou ao início, mas continuou durante todo o período de amamentação. O estudo reforça a necessidade de uma abordagem conjunta para garantir o sucesso e a duração da amamentação, informou o Metópoles.

Além da amamentação: pai e cuidados noturnos

Além da amamentação, o estudo também abordou a participação dos pais nos cuidados noturnos. Surpreendentemente, 99% dos pais foram responsáveis por colocar o bebê para dormir, com 85% conhecendo a posição correta. No entanto, um terço não estava ciente de outras recomendações importantes para um sono seguro, destacando áreas para futuras intervenções educacionais.

Esses resultados sublinham a importância de envolver os pais desde cedo na jornada parental, não apenas durante a gestação, mas também nas práticas de cuidado pós-natal. O apoio emocional e prático dos pais emerge como uma peça-chave para o sucesso da amamentação e outros aspectos vitais do cuidado infantil.