Aficionada por Natal decora 26 árvores em três meses

Enquanto muitos debatem o momento certo para decorar suas casas para o Natal, uma entusiasta da época festiva está ganhando destaque ao revelar que leva três meses para enfeitar suas 26 árvores de Natal.

Mel, uma verdadeira apaixonada pelo Natal, não economiza quando se trata de decorações natalinas. Ignorando críticas online que dizem que é "demais," ela inicia o processo de decoração em 1º de setembro, garantindo tempo suficiente para transformar sua casa em um verdadeiro paraíso natalino de acordo com o The Mirror. Enquanto a tradição sugere que as decorações devem começar no primeiro dia do Advento, o quarto domingo antes do Natal, Mel antecipa o início das festividades em meses.

Cada uma das 26 árvores de Mel possui um tema distinto, desde árvores verdes e vermelhas até árvores com tema de chocolate quente, totalmente brancas e de bengala de doces, espalhadas por sua cozinha e sala de estar. Ao compartilhar fotos orgulhosas do resultado final no grupo do Facebook "The Magical Holidays of Christmas & Winter," ela recebeu elogios pela criatividade e dedicação. Um membro do grupo declarou que Mel merece o "prêmio de decoração de árvores do ano."

Natal-decoracao-svetlanabar-Pixabay-2

svetlanabar / Pixabay

Reações divididas

Apesar dos muitos elogios, alguns críticos acharam as decorações "exageradas." Comentários como "26 árvores é ridículo" e "estou exausto só de pensar nisso" foram compartilhados por alguns usuários. Contudo, a variedade de temas e o esmero na decoração conquistaram a admiração da maioria.

De acordo com a Dra. Suzanne Degges-White, especialista em transições emocionais e relacionamentos femininos, a decoração antecipada para o Natal pode ser benéfica para a alma. Os elementos sensoriais, como luzes cintilantes, aromas festivos e músicas familiares, combinados com bebidas quentes e o calor de uma lareira, proporcionam uma experiência restauradora que permite um breve afastamento das preocupações diárias.

Em uma pesquisa realizada pelo Axios, 55% dos leitores afirmaram montar suas árvores de Natal poucos dias após o Dia de Ação de Graças, enquanto no Reino Unido, árvores podem ser vistas logo após o Halloween. Independentemente da data, a decoração natalina continua sendo uma tradição adorada por muitos, criando momentos especiais e aquecendo os corações durante a temporada festiva.