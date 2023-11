Vizinhos descrevem 'cão lunático' que atacou avó, deixando-a em estado crítico

Moradores dos apartamentos The Chestnuts, em Belvedere, descreveram um dos cães do local como um "lunático" após uma mulher ser gravemente ferida em um ataque. Vizinhos acreditam que o animal envolvido seja um grande cão americano do tipo 'XL bully'.

George Quinn, agente imobiliário local, afirmou que os cães sempre latiam agressivamente quando passava pela janela do apartamento. Os vizinhos expressaram preocupação com a agressividade dos animais, destacando que eram de porte grande e pareciam agitados.

John, residente próximo, descreveu um dos cães como um 'XL bully', mencionando confrontos anteriores com a dona. Outra moradora relatou que o cão costumava latir para crianças, enquanto uma pessoa chamada Wayne caracterizou o cão maior como um 'fruitcake', expressando desconfiança em relação ao animal.

idosa-sabinevanerp-Pixabay

sabinevanerp / Pixabay

Desfecho trágico do ataque

A Polícia Metropolitana foi chamada às 08h55 para relatos do ataque. A vítima, uma mulher, foi levada ao hospital em estado crítico, enquanto um homem também sofreu ferimentos leves de acordo com o The Mirror. O cão envolvido no ataque foi contido por policiais usando um Taser, mas acabou falecendo. As investigações sobre o incidente continuam.

O incidente levanta preocupações sobre a segurança na comunidade, com relatos de comportamento agressivo dos cães envolvidos. Os vizinhos esperam uma investigação completa para entender as circunstâncias que levaram a esse trágico evento e discutir possíveis medidas para evitar incidentes semelhantes no futuro.