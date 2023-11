"Trabalho, sono e tristeza": como os humanos passam o dia, revela estudo da Universidade McGill

Um estudo abrangente da Universidade McGill revela que os seres humanos dedicam a maior parte do dia a atividades pessoais e recreativas, contrariando a ideia comum de que a maior parte do tempo é gasto em trabalho árduo. As descobertas, baseadas em dados de 145 países, fornecem uma visão revelada do dia a dia no século 21, diz o New York Post.

You spend a surprising amount of your day working, sleeping — and masturbating https://t.co/N59kPcQAKd pic.twitter.com/kAqZIXZhWH — New York Post (@nypost) June 14, 2023

Atividades Pessoais em Foco: Pesquisadores liderados por Eric Galbraith localizados que mais de nove horas diárias são dedicadas às atividades pessoais. Destas, cerca de 6,5 horas são dedicadas às atividades prazerosas, como sair, assistir TV, socializar e praticar esportes.

Higiene e Descanso: Dentro dessas nove horas, mais de uma hora é dedicada à "higiene e cuidados pessoais", abrangendo banho, arrumação e atividades privadas, incluindo sexo e masturbação. Além disso, as pessoas passam em média 9,1 horas na cama diariamente.

Tempo de Trabalho Menor do que o Esperado: Contrariando a expectativa, o tempo médio de trabalho, incluindo empregos remunerados e atividades domésticas, representa apenas 2,6 horas, aproximadamente 11% do dia global.

Desafios na Compreensão Global: Os pesquisadores destacam a importância de uma compreensão global abrangente das atividades humanas para enfrentar os desafios modernos. O estudo, baseado em dados de 2000 a 2019, oferece uma visão geral, esperando contribuir para uma compreensão mais clara da vida contemporânea.

Essas descobertas desafiam noções convencionais sobre como as pessoas passam seu tempo diário, oferecendo insights importantes sobre padrões globais de comportamento humano no século atual.