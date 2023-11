Rock'n'Roll contra o diabetes: pesquisadores desenvolvem tratamento musical inovador

Mais de 37 milhões de americanos vivem com diabetes, enfrentando a necessidade de injeções frequentes de insulina. No Brasil, 16,8 milhões de pessoas lidam com essa condição, sendo 560 mil portadores de diabetes tipo 1. No entanto, a esperança surge de uma fonte inusitada: o rock'n'roll, especificamente a música da banda Queen.

Uma alternativa musical ao desafio das agulhas

A dificuldade em administrar insulina oralmente impulsionou a busca por alternativas. Em um estudo publicado na revista The Lancet Diabetes & Endocrinology, pesquisadores exploraram a possibilidade de usar ondas sonoras para acionar a liberação de insulina em células especialmente projetadas. O destaque foi a música do Queen, revelando um caminho promissor para substituir as temidas injeções por uma dose de rock'n'roll.

Towfiqu-Barbhuiya-Unsplash

Towfiqu barbhuiya/Unsplash

Engenharia celular e controle musical

A engenharia celular, liderada pelo professor de bioengenharia Martin Fussenegger, da ETH Zurich, desempenhou um papel fundamental. Utilizando um canal iônico mecanossensível como controle remoto, as células foram projetadas para produzir insulina em resposta a ondas sonoras específicas, incluindo o icônico "We Will Rock You". Testes em camundongos diabéticos mostraram uma normalização dos níveis de insulina e açúcar no sangue após exposição à música.

Desafios e futuro promissor

Apesar dos resultados promissores, são necessárias mais pesquisas antes que esse tratamento musical seja considerado para humanos. Preocupações incluem a possibilidade de produção excessiva de insulina e a necessidade de testes clínicos extensos para garantir eficácia e segurança. O método, se bem-sucedido, poderia oferecer uma alternativa revolucionária às injeções, melhorando a qualidade de vida para milhões de diabéticos em todo o mundo, de acordo com o Metrópoles.

O diabetes, uma condição que afeta a produção ou resposta à insulina, pode ter encontrado uma nova trilha sonora para o tratamento. O rock'n'roll não apenas alimenta os ouvidos, mas pode se tornar a melodia da esperança para milhões.