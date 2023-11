Nota de estacionamento 'passivo-agressiva' se volta contra autor e causa problemas

O início de uma disputa peculiar de estacionamento foi registrado online quando uma mulher, dona do carro em questão, encontrou uma nota irritada em sua janela, exigindo que ela mudasse seu veículo, segundo trouxe o The Mirror. No entanto, o plano do motociclista irritado teve consequências inesperadas.

A proprietária do carro, que paga US$150 por mês por sua vaga de estacionamento, compartilhou a foto da nota no Reddit. O recado afirmava: "Essas vagas custam US$150 por mês, e esta é minha moto. Não quero ser desagradável, mas?" A nota não oferecia mais contexto, deixando a motorista perplexa.

Em resposta, a motorista anexou uma cópia do seu permit de estacionamento à nota, explicando que estava estacionada em sua vaga designada. Ela também informou à administração do prédio sobre o incidente para evitar escalada na disputa.

Multa-de-transito-Kindel-Media-Pexels

Kindel Media / Pexels

Plano que se volta contra o motociclista

Atualizando a situação nos comentários, a motorista revelou que o motociclista estacionou de forma irregular, entre as fileiras de vagas, colocando em risco os carros ao redor. Ao relatar isso à administração, ela conseguiu que mudassem sua vaga para evitar possíveis danos, levando o plano passivo-agressivo do motociclista a se voltar contra ele.

Além disso, foi descoberto que as motos não pagavam pelo estacionamento. Contudo, após o incidente, a administração está considerando revisar essa política. A motorista destacou: "A administração agora está reavaliando e provavelmente começará a cobrar das motos os US$150 como fazem com os carros. Ela basicamente causou problemas para todos que estacionavam suas motos gratuitamente. Oops."