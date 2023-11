Motorista abandona McLaren de R$ 3,5 mi após acidente no MS

Na noite do último sábado (18/11), uma batida envolvendo quatro veículos agitou as ruas de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O destaque do incidente foi a decisão surpreendente do motorista de uma McLaren 720S Coupé, avaliada em aproximadamente R$ 3,5 milhões, que optou por abandonar o luxuoso veículo na Avenida Afonso Pena, uma das principais vias da cidade.

O incidente teve início quando a McLaren colidiu com a traseira de um Ford Fiesta, desencadeando um engavetamento envolvendo mais dois veículos, um Toyota Etios e um Onix. O desfecho dramático ocorreu quando o carro de luxo colidiu finalmente com uma árvore, encerrando sua jornada pelas ruas da capital sul-mato-grossense.

Apesar da complexidade do acidente, felizmente, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves. Apenas uma pessoa teve escoriações leves e foi encaminhada ao hospital para cuidados médicos.

O motorista da McLaren, por sua vez, optou por deixar o local imediatamente após a colisão. No entanto, seu advogado compareceu para prestar esclarecimentos aos demais condutores e à polícia, segundo o Metrópoles.

Sob investigação

O caso agora está sob investigação das autoridades policiais. Enquanto perduram as averiguações, a McLaren de R$ 3,5 milhões permanecerá retida no pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) do Mato Grosso do Sul. A decisão do motorista de abandonar o veículo e os detalhes do acidente adicionam um toque peculiar a mais um episódio do trânsito brasileiro.