Mãe é acusada de matar filho para que ele "esteja com Deus e Jesus Cristo"

Uma mãe de 30 anos, residente na Geórgia, está sob custódia após ser acusada de assassinar seu filho bebê cortando-lhe a garganta. April Evalyn Short, mãe de três filhos e esposa de um sargento do Exército dos EUA, foi presa e enfrenta acusações de homicídio com circunstâncias agravantes relacionadas a abuso infantil.

O incidente terrível ocorreu em 15 de novembro de 2023, quando Short enviou uma mensagem de texto alarmante a seu marido, sugerindo a chegada de "dias de escuridão" e expressando o desejo de se reunir com Deus. Preocupado, o marido, em serviço na Fort Eisenhower Army Installation, correu para casa, encontrando a esposa barricada no quarto principal com os três filhos.

Após chamar a polícia, Short deixou o quarto por volta das 9h05, tentando fugir, mas foi detida por um policial. Nesse momento, o marido percebeu que o filho mais novo estava desaparecido. Ao retornar freneticamente ao quarto, deparou-se com uma cena horrível: o bebê, envolto em plástico, com ferimentos evidentes e sangramento no pescoço.

O socorro foi acionado, mas o bebê foi declarado morto às 9h34 no Army Medical Center.

Relato chocante

De acordo com a declaração da filha de 6 anos, Short armou-se com duas facas para ajudar a vítima a "chegar a Deus e Jesus". Short teria confessado durante interrogatório policial, admitindo ter usado duas facas após a primeira falhar. A criança relatou a ameaça da mãe de feri-la caso continuasse chorando.

Short compareceu perante o Juiz Federal Brian K. Epps para sua audiência inicial, não fazendo uma declaração de culpa, de acordo com o The Mirror. O caso agora se encaminha para uma investigação legal aprofundada para esclarecer todos os detalhes dessa trágica ocorrência.