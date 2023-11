Jovem coloca seu relacionamento em risco ao omitir informações do namorado

Uma jovem de 18 anos decidiu buscar apoio no Reddit após ser acusada de “omitir informações” de seu namorado, de 21 anos. Segundo ela, as acusações são infundadas uma vez que ela atendeu a todos os pedidos do companheiro.

Sem se identificar, a jovem conta que antes de começar a namorar com seu companheiro, ao qual chama de John, ela passou um ano envolvida com outro rapaz, o qual chama de Paul.

Além do envolvimento, os dois tinham uma amizade e decidiram comprar ingressos para aproveitar alguns shows juntos, o que em grande parte das vezes acabou não acontecendo por conta dos compromissos de trabalho da jovem.

“Depois de começar a namorar com John, e com as coisas encerradas com Paul muito tempo antes disso, eu acabei indo a um show com Paul e outro amigo. Foi muito divertido e eu adorei o show”.

“Eu venho me distanciando de Paul há algum tempo e não saímos juntos desde que comecei a namorar há 3 meses. Este show em questão foi a primeira vez que nos vimos e ele sabe que nosso envolvimento ficou no passado. Ele até mesmo conheceu John, que disse gostar dele antes de tudo isso acontecer”, revela a jovem.

O relacionamento pode estar em perigo

A jovem então revela que tudo correu bem no show, tirando alguns comportamentos inadequados de Paul, que ela fez questão de avisar ao namorado por ter se sentido desconfortável com a situação.

“Ele pegou na minha coxa e deitou a cabeça no meu ombro algumas vezes, mas eu considero isso inadequado já que ele tem namorada e eu também”, conta a jovem.

“Acontece que três semanas depois disso, Paul contou ao meu namorado sobre o nosso passado e meu namorado me pediu para bloqueá-lo, o que eu fiz sem pensar duas vezes. Tentei até fazer isso antes, na noite do show, mas meu companheiro me impediu. Agora ele está dizendo que não confia mais em mim e que eu menti para ele. Estou errada em achar que ele está exagerando?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela está levemente errada na situação em que se envolveu.

“Não acho que você fez algo de errado, mas do ponto de vista do seu namorado ele descobrir que você estava saindo com um cara com quem se relacionou e que ele nem tinha ideia disso, pode ser um sinal de alerta”, comentou uma pessoa.

“Você errou ao manter seu antigo relacionamento escondido do seu namorado, uma vez que ainda tinha contato com a pessoa”, finalizou outra.