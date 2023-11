Casamento na Grécia antiga: ligação íntima entre primos de primeiro grau, revela estudo

Um estudo revelado pelo Instituto Max Planck de Antropologia Evolutiva destaca a prática de casamento entre primos de primeiro grau em várias regiões da Grécia antiga. Analisando 102 genomas humanos da Idade do Bronze, a pesquisa destaca a Creta minóica e a Grécia micênica como adeptos proeminentes dessa prática, diz o New York Post.

Explorando estruturas sociais antigas

A equipe do instituto, utilizando material genético de sepulturas próximas, reconstruiu árvores genealógicas, fornecendo "insights emocionantes" sobre as estruturas sociais da antiga civilização grega.

First cousins were encouraged to marry in Ancient Greece: study https://t.co/mGwhGgY263 pic.twitter.com/dez6AdsQhh — New York Post (@nypost) January 16, 2023

Os pesquisadores sugerem que o casamento entre primos de primeiro grau pode ter sido uma estratégia para preservar terras agrícolas e manter a continuidade familiar. Isso, por sua vez, facilitou o cultivo de produtos como azeitonas e uvas, fundamentais na região.

Ao contrastar com as práticas na Idade do Bronze europeia, onde as mulheres viajavam consideravelmente para casar, os investigadores apontam que na Grécia antiga havia menos espaço para mudanças. A estabilidade da terra e a preservação dos recursos eram cruciais. O professor Stockhammer, arqueólogo envolvido no estudo, destaca que esses novos dados desafiam a compreensão atual das organizações sociais e sociedades desse período. Os registros agora oferecem insights sobre as pessoas comuns, além dos documentos palacianos.

Essa pesquisa redefine nossa compreensão da Grécia antiga, demonstrando como as práticas sociais, como o casamento entre primos, estavam intrinsecamente ligadas às necessidades agrícolas e à continuidade familiar.