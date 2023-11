Botão 'secreto' da máquina de lavar corta conta de energia em '62%', garante TikTokker

As máquinas de lavar e secar roupas estão entre os eletrodomésticos mais caros de se operar, segundo levantou o The Mirror - mas com a simples ação de um botão 'secreto', que poucos conhecem, é possível reduzir significativamente as contas de energia.

Lavar roupas é uma tarefa semanal comum, porém, pode ser tediosa e consome boa parte de nossas contas de energia mensais. Mas sabia que é possível reduzir o consumo de energia em até 62% com o simples toque de um 'botão secreto'?

Beth, conhecida como Budgeting Mum, compartilhou essa incrível dica em um vídeo no TikTok. Em sua demonstração, ela mostra a temperatura da máquina de lavar ajustada para 40 graus, uma escolha padrão. No entanto, ela muda para 20 graus, explicando que muitos esquecem de alterar essa configuração automática.

Como funciona a economia de energia

De acordo com Beth, a maioria das máquinas de lavar é configurada automaticamente para 40 graus, um preço de energia mais elevado. No entanto, a organização Which? relata que, desde 2013, todas as máquinas de lavar no Reino Unido têm a opção de controle para economizar energia. Reduzir a temperatura do programa de algodão de 40 graus para 20 graus, de acordo com seus testes, diminuiu os custos de energia em média 62%.

A Which? explicou: "Isso ocorre porque as máquinas de lavar precisam de menos energia para aquecer a água em temperaturas mais baixas". Embora tenham observado que o poder de limpeza é ligeiramente menor, isso pode ser compensado usando um detergente líquido, sendo suficiente para a limpeza diária.

Beth também enfatizou a importância de usar removedores de manchas, se necessário, ao lavar em temperaturas mais baixas. Se optar regularmente por temperaturas mais baixas, é essencial realizar lavagens mensais de manutenção para garantir que a máquina esteja limpa e funcionando corretamente.