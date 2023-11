Assassinato em Nova York revela mistérios e escândalos; Truman Capote na mira

Um estrondo ressoou em Nova York em 31 de outubro de 1955, marcando o início de um escândalo que culminou na derrubada do famoso autor Truman Capote. O New York Times estampava: "TURFMAN MORTO PELA ESPOSA NO ESCURO". Billy Woodward Jr., playboy internacional e dono do cavalo Nashua, foi vítima; Ann Woodward, sua esposa, uma algoz, diz o New York Post.

Noite Fatal

O drama se desdobrou na mansão dos Woodward em Oyster Bay. Às 2 da manhã, Ann, temendo um ladrão, atirou contra seu marido, confundindo-o com intruso. O estrago foi feito, e a alta sociedade nova-iorquina jamais esqueceria.

Comparável a casos famosos, como o de Harry Kendall Thaw, esse tiroteio abalou as estruturas sociais. Ann, vista por alguns como uma mancha na confiança dos Woodward, tornou-se o centro de barcos, incluindo sua vida prévia como "coelhinha" no Monte Carlo de Fefe.

Truman Capote, conhecido por absorver fofocas como sua fonte de inspiração, alimentou-se dessa tragédia por duas décadas. Em 1975, lançou "Answered Prayers", revelando segredos obscuros. O impacto foi devastador, culminando no suicídio de Ann.

Mesmo após sua morte em 1975, Capote continuou a infligir danos. Publicado em 1986, o romance inacabado lançou insultos póstumos a amigos próximos, resultando em inimizades.

Capote e Ann: Roseanne Montillo, em "Crueldade Deliberada", explora as semelhanças entre Capote e Ann. Ambos nasceram na pobreza, sofreram tragédias familiares e compartilharam uma determinação feroz para ascender na sociedade.

O encontro tenso entre Capote e Ann no Palace Hotel em 1956 desencadeou uma rivalidade verbal. Capote, anos depois, usaria esse episódio para a atacar publicamente.

A biografia revela que, apesar das diferenças, Capote detestava Ann e, possivelmente, viu nelas características que o perturbavam em sua própria história. A guerra de palavras entre eles persistiu, deixando cicatrizes eternas.

"Assassinato em Nova York" transcende o escândalo inicial, explorando as complexidades de personagens que se tornaram ícones de uma época. Montillo desvenda a trama intrincada que levou à queda de um autor brilhante e à tragédia de uma mulher marcada pela sociedade que nunca foi totalmente aceita.