Artista se reinventa aos 82 anos transformando a vida em arte

Aos 82 anos, JB Rico, um brasileiro que se reinventa, utiliza suas telas como forma de expressão, revelando um dom antigo para a pintura. O pai de santo que se tornou pintor pinta nos momentos de inspiração, criando obras de arte únicas em acrílico sobre tela e MDF. Este ano, decidindo compartilhar sua expressão artística com o mundo, JB Rico colocou mais de 60 dessas obras à venda para o Natal.

Venda para Cuidados de Saúde e Despesas Médicas

O acervo, que varia em tamanhos de 70 cm a 150 cm, representa o trabalho diário de Rico, agora aposentado e vivendo com a família em São Paulo. Em uma entrevista ao Só Notícia Boa, ele compartilhou que a venda das obras tem o propósito de auxiliar em suas “despesas médicas e cuidados com sua saúde”.

Sincretismo Religioso na Arte

Uma das temáticas preferidas de JB Rico é inspirada em sua religião, o Candomblé, uma expressão do sincretismo religioso no Brasil. A matriz africana, trazida pelos escravos, fundiu-se com o catolicismo imposto pelos senhores de escravos, resultando em várias expressões de fé, conhecidas como religiões afro-brasileiras. Rico, neto de uma escrava, dedica suas obras aos orixás, incorporando a herança cultural em suas criações.

Do Primitivismo ao Impressionismo Autodidata

Nascido em Paraibuna (SP), Rico se autodenomina “impressionista” e é autodidata. Começou a pintar aos 18 anos, explorando estilos como o primitivismo, gradualmente incorporando um traço forte e imaginação fértil, evoluindo para o impressionismo que caracteriza sua arte hoje. Sua devoção como pai de santo no Candomblé e suas experiências de vida, desde vendedor até artista, são refletidas em suas obras.

Arte em Tudo na Casa de JB Rico

Na casa onde vive, desde azulejos até pedaços de madeira no quintal, tudo se transforma em arte nas mãos de JB Rico. Sua criatividade não conhece limites, transcende os limites convencionais da tela e invade os objetos cotidianos ao seu redor.

Como Adquirir uma Obra de JB Rico

A oportunidade de adquirir uma dessas obras únicas está disponível através do contato com Carlos Alberto pelo WhatsApp (55 12 99760-2118) ou pelo telefone (11 3022-6345). O pagamento pode ser feito por Pix ou cartão de crédito em até 3 vezes. Arte no Natal com JB Rico é uma oportunidade de levar para casa uma parte do legado artístico desse talentoso brasileiro que continua a surpreender e encantar aos 82 anos.

