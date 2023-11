Após traição, homem exige que a ex-noiva faça um teste de paternidade

Um homem decidiu usar o Reddit para compartilhar uma situação delicada em que está envolvido. Após descobrir que sua ex-noiva o traiu, ele agora teme que o filho esperado por ela seja de outra pessoa.

Segundo o homem, que não se identificou, ele e a ex estavam juntos há quase 6 anos, mas se conheciam desde adolescentes. Quando soube que ela estava esperando um filho, ele decidiu pedi-la em casamento e os dois passaram a morar juntos. No entanto, a felicidade do homem não durou muito tempo.

“Eu a amava naquela época e foi emocionante para mim, mas ela parecia estranhamente preocupada. Eu fiquei ao lado dela o tempo todo e disse que permaneceria desta forma, então os últimos sete meses foram uma montanha-russa”.

“Acontece que um colega do ensino médio me procurou e disse que estava se sentindo culpado por um cara inocente pagar por seus erros e pelos erros da minha ex. Ele então disse que era o pai do bebê e que minha ex estava mentindo para mim”, conta.

A traição foi revelada

O homem conta que durante a conversa com o colega descobriu que a ex e o rapaz estavam se relacionando há 1 ano e que, próximo da data em que ela engravidou, os dois passaram a fazer sexo sem camisinha.

“Ele me comprovou o que dizia com fotos e mensagens, e confirmei tudo no celular da minha ex. Em uma das mensagens ela dizia que estava mentindo para mim porque ganho mais dinheiro que o pai do bebê”.

Arrasado, o homem questionou a mulher e acabou terminando o relacionamento e a colocando para fora de casa.

“A quero fora da minha vida e exigi um teste de DNA no momento em que a criança nascer. Se ela for minha filha, vou ajudá-la a sustentar o bebê, caso contrário nunca mais quero vê-la”.

“Os pais dela estão ‘tentando resolver isso comigo’, mas me recuso a responder as tentativas de contato. Ela chegou a aparecer aqui com todos seus amigos, mas a expulsei sob ameaça de chamar a polícia”.

“Meus amigos dizem que estou errado já que ela está grávida e que eu deveria ajudá-la, mesmo que não seja meu filho. Eu discordo disso, mas temo estar deixando minhas emoções tomarem conta”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit, ele não está errado nesta situação.

“Você não está errado, ela tem amigos e família que podem ajudá-la até o bebê nascer e o pai ser revelado”, comentou uma pessoa.

Outra ressaltou que ele consegue pedir o teste enquanto o bebê ainda não nasceu: “Ela pode fazer o teste sem danos a ela ou ao bebê, antes do bebê nascer”.

“Ela te traiu e você tem provas disso. Além disso, ela falou ao amante que ele era o pai do bebê e que estava te procurando pelo seu dinheiro”, finalizou outra.