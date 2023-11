'A época do Mortimer's': livro revela a era dourada do clube de celebridades em Nova York

O livro "Mortimer's: Moments in Time" transporta os leitores para uma época em que o Mortimer's, no Upper East Side de Nova York, era mais do que um restaurante - era um cenário onde socialites, celebridades e poderosos se reuniam para desfrutar de uma mistura única de sofisticação e descontração, diz o New York Post.

Inaugurado em março de 1976, o Mortimer's rapidamente se tornou um ponto de encontro obrigatório para ícones do Studio 54, como CZ Guest, Farrah Fawcett e Iman. Sob a gestão de Glenn Bernbaum, o restaurante se tornou uma casa de jantar exclusiva e um clube social para os influentes até seu fechamento após a morte de Bernbaum em 1998.

A elite se mistura

O livro apresenta memórias de ilustres pessoas que frequentaram o Mortimer's, como o editor da Interview, Bob Colacello, que gravou um jantar para a princesa Margaret. Era um local onde estavam todos bem vestidos, e a atmosfera festiva durava até altas horas, acompanhada por música ao piano e uma sensação única de celebração.

Inspirado por documentos e gravações de Glenn Bernbaum, Robert Caravaggi e Robin Baker Leacock realiza o livro para capturar a essência da época. Cartas de personalidades como Calvin Klein, Dominick Dunne e Barbara Walters, juntamente com cardápios originais, oferecem uma visão única do passado.

O Mortimer's não era acessível a todos, e nomes menos conhecidos muitas vezes enfrentavam desafios para garantir uma mesa. A política de não aceitar reservas e as critérios de vestimenta rigorosas eram características marcantes.

Colaboradores do livro lamentam o desaparecimento dos "pontos de encontro" em Nova York, onde a alta sociedade se reunia. A mudança social é evidente, e muitos sentem falta da camaradagem e descontração que eram parte integrante da vida social na época. Apesar do encerramento de Mortimer, sua aura e legado perduram. Embora Nova York tenha evoluído, alguns acreditam que ainda existem bolsões secretos de exclusividade no Upper East Side, preservando a tradição dos "pontos críticos" da sociedade.

Em uma era em que a socialização parece ter mudado, "Mortimer's: Moments in Time" oferece uma viagem única ao passado, relembrando uma época em que a vida social era uma celebração constante de glamour e encontros inesquecíveis.