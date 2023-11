Xingar pode ser a chave para a felicidade, revela estudo surpreendente

Um estudo recente realizado por cientistas do Reino Unido revelou que xingar pode ter efeitos positivos surpreendentes na saúde emocional e nos relacionamentos interpessoais. O estudo, liderado pelo pesquisador das Universidades Keele e Westminster, analisou 100 artigos acadêmicos para compreender os impactos do uso de palavrões na linguagem, diz o New York Post.

Descobertas inesperadas

Os pesquisadores concluíram que o uso de palavrões vai além do simples desabafo emocional. Xingar foi associado a efeitos psicológicos, cognitivos, emocionais, românticos da dor, interacionais e retóricos. De acordo com o estudo, proferir palavrões pode gerar sentimentos de persuasão, poder e conexão social.

@#$% yeah! Swearing is good for you, study says https://t.co/9AyYhXbtNI pic.twitter.com/NPYC6Z17Bs — New York Post (@nypost) November 2, 2022

A pesquisa destacou que, ao usar palavrões para expressar alegria, as pessoas fortalecem os vínculos sociais e promovem a solidariedade. O estudo sugere que xingar é percebido como um sinal de intimidação entre amigos, enquanto em interações com conhecidos, as pessoas tendem a adotar uma linguagem mais "educada".

Além disso, o estudo observado que indivíduos que utilizam palavrões em mensagens de texto são frequentemente julgados como mais credíveis e persuasivos. Uma linguagem vulgar, muitas vezes vista como autêntica, contribui para a construção de relacionamentos mais fortes e honestos, especialmente entre amigos próximos.

Curiosamente, xingar durante experiências dolorosas demonstradas ajudando as pessoas a lidarem melhor com a dor. Esta descoberta reforça pesquisas anteriores dos cientistas de Keele, que já conseguiram conclusões que praguejar podem proporcionar alívio em situações estressantes, como lidar com a raiva no trânsito.

O estudo conta com contribuições da Universidade Ulster, em Birmingham, Inglaterra, e reforça pesquisas anteriores dos cientistas Keele, que em 2020 destacaram a capacidade dos participantes de suportar a dor por mais tempo quando praguejavam.

Essas descobertas desafiam as percepções convencionais sobre o uso de palavrões, revelando que, em determinados contextos, xingar pode ser uma expressão saudável e até mesmo benéfica.