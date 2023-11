Vídeo: passageira 'possuída' desencadeia pânico em voo

Uma passageira em um tumultuado voo da Frontier Airlines teve um surto bizarro, enquanto uma autodenominada pregadora exclamava que a viajante problemática estava "possuída", conforme revelado em um vídeo recentemente divulgado.

O vídeo chocante, compartilhado no Reddit no último domingo, inicia com uma mulher de cabelos curtos gritando em agonia, enquanto membros da equipe e outros passageiros, incluindo uma mulher com um gorro cinza, tentam controlá-la.

A passageira, visivelmente perturbada, clama: "parem de puxar meu braço" em meio a uma explosão de palavrões. A filmagem de quase 4 minutos mostra a mulher escalando fileiras de assentos em um comportamento caótico.

Pregadora afirma presença do mal

Em meio ao tumulto, uma funcionária de voo pede aos passageiros que retornem a seus assentos. O vídeo avança para a mulher de gorro afirmando que a confusão mostra que há um "verdadeiro demônio que quer matar todos vocês, incluindo seus familiares."

"Ela não é ela mesma, está possuída!" exclama a mulher de gorro. "Ela precisa de ajuda!". Em seguida, ela prega sobre a importância de Jesus Cristo, recomendando que todos estabeleçam um relacionamento com ele.

Enquanto a mulher de gorro canta calmamente um hino, a equipe ainda luta para controlar a mulher de cabelos castanhos. Uma terceira mulher, com fones de ouvido, tenta confortar a passageira errática com um longo abraço, enquanto a mulher continua a cantar.

O vídeo conclui com um policial no avião aparentemente escoltando a passageira malcomportada para fora da aeronave. O incidente destaca um episódio perturbador que deixou os passageiros atordoados durante o voo da Frontier Airlines, de acordo com o New York Post.