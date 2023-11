A solidão, considerada uma "crise de saúde pública subestimada pelo público geral". Dr. Vivek Murthy, tem agora uma nova dimensão revelada por uma pesquisa recente da Universidade de Kyushu, no Japão. O estudo analisou 8.896 homens e mulheres idosos, revelando uma conexão entre a quantidade de contato social e o tamanho do cérebro, diz o New York Post.

Solidão e o tamanho do cérebro

Uma pesquisa descobriu que pessoas com menos contatos sociais apresentavam cérebros significativamente menores em áreas como o lobo temporal, lobo occipital, cíngulo, hipocampo e amígdala. A frequência dos contatos também desempenhou um papel crucial, com aqueles que mantêm relações sociais mais intensas exibindo cérebros maiores.

How loneliness shrinks your brain: ‘Underappreciated public health crisis’ https://t.co/bD2VDSoMQv pic.twitter.com/uw6gCBLSpK — New York Post (@nypost) August 1, 2023

Os participantes do estudo foram submetidos a ressonâncias magnéticas metálicas, evidenciando que a solidão não apenas reduz o tamanho cerebral, mas também está associada a mais lesões na substância branca, indicativas de danos metálicos. Embora o estudo não conclua que a solidão causa atrofia cerebral, destaca a importância do contato social na saúde cerebral.

Uma Dra. Alexa Walter e a Dra. Danielle Sandsmark, da Universidade da Pensilvânia, alertam que o isolamento social está condicionado a uma série de problemas de saúde, incluindo mortalidade prematura, risco de doença coronariana e acidente vascular cerebral, sintomas depressivos e maior risco de demência.

Contrariando a ideia de que a solidão afeta apenas os idosos, estudos recentes indicam que a Geração Z também sente seus efeitos. Cerca de 80% dos jovens dessa geração se sentem isolados, evidenciando a amplitude do problema.

Diante dessas descobertas, o movimento geral Dr. Vivek Murthy destaca a importância de priorizar a construção de conexões sociais, equiparando-a a questões de saúde pública. Ele enfatiza a necessidade de construir uma sociedade mais saudável, resiliente e conectada, combatendo a solidão de forma coletiva.

Essa pesquisa se junta a um conjunto crescente de estudos que alertam sobre a gravidade da solidão como um problema global de saúde pública. Afinal, investir nas relações sociais pode ser uma chave para um país mais saudável e unido.