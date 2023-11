Smartphones no calor: dicas para preservar seu dispositivo

Com o aumento das temperaturas, proteger seu smartphone se torna vital. O CEO da Casa do Celular, Hugo Casasanta, no Mega Curioso, destaca cuidados cruciais para evitar danos causados pelo calor excessivo e garantir o funcionamento ideal do seu dispositivo.

Evite longas exposições ao sol, pois o calor intenso pode prejudicar a bateria e os componentes internos do celular. Utilize aplicativos de monitoramento para verificar a temperatura do dispositivo. Se estiver elevada, dê ao aparelho uma pausa para esfriar.

Prefira ambientes sombreados para evitar superaquecimento. A exposição contínua ao sol pode aumentar drasticamente a temperatura do dispositivo.

Escolha capas que permitam ventilação e dissipação de calor. Evite materiais espessos que contribuam para o superaquecimento.Mesmo à sombra, o interior do carro pode esquentar rapidamente. Evite deixar o celular dentro do veículo em dias quentes.

Celular-PhotoMIX-Company-Pexels

PhotoMIX Company / Pexels

Diminuições de temperatura

Evite carregar o smartphone em condições muito quentes, pois o calor adicional durante o carregamento pode prejudicar o dispositivo. Evite locais abafados, mantendo o celular em locais frescos e arejados para prevenir o superaquecimento.

Desative Bluetooth, Wi-Fi e GPS quando não estiverem em uso para evitar o aumento de calor no dispositivo. Evite utilizar o celular enquanto estiver conectado ao carregador, pois isso pode gerar mais calor e prejudicar a eficiência do carregamento.

Mantenha sistema operacional e aplicativos atualizados, pois as atualizações podem incluir otimizações para gerenciar melhor o calor e melhorar o desempenho.

Proteger seu dispositivo agora significa garantir seu desempenho ideal e longevidade nos dias mais quentes. Siga essas dicas para usufruir do seu smartphone por muito mais tempo, mesmo sob temperaturas extremas.