Professoras de salsa surpreendem internautas com danças impactantes 🔥

Professora de salsa viraliza com grandes visualizações um vídeo nas redes sociais (Captura de pantalla )

TikTok se tornou, nos últimos anos, uma das aplicações mais utilizadas em todo o mundo; além disso, a pandemia fez com que muitos internautas se abrigassem neste site e assistissem aos cursos e aulas que alguns criadores de conteúdo davam.

A dança foi um dos temas mais procurados e, apesar do confinamento ter acabado, os internautas ainda estão visualizando as publicações. Entre todos os posts, nas últimas horas começaram a se viralizar uma dupla de professoras que encantaram seus alunos com suas surpreendentes danças.

As mulheres deixaram claro que são amantes da música regional e deram uma aula de como se deve dançar para surpreender os presentes de uma festa. Além das mulheres, um homem também ensinou alguns passos que parecem simples, mas têm um alto grau de complexidade.

Até o momento, a gravação dos fatos soma milhões de reproduções no portal chinês, onde se podem ler mensagens como “nunca imaginei tomar aulas de dança para esse tipo de música, mas parece espetacular”, “A de preto mil vezes”, “cinegrafista 10/10″ ou “Nunca me concentrei tanto”.