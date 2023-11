Passageiros confusos: 'comida de cachorro' é oferecida por engano durante voo

Passageiros de uma companhia aérea foram deixados confusos por um erro de tradução quando a opção de "comida de cachorro importada" apareceu no menu da classe executiva da China Eastern Airlines.

Na experiência geral da classe executiva, espera-se que os passageiros sejam agraciados com uma variedade de pratos sofisticados. No entanto, quando a opção de comida de cachorro apareceu ao lado de "pimenta defumada com carne bovina" e "pepino", surgiram muitas dúvidas.

O menu do jantar da classe executiva da China Eastern Airlines foi compartilhado no Facebook por Conrad Ru, que questionou: "o que exatamente é isso?". Posteriormente, a situação foi discutida no Reddit, onde as pessoas rapidamente apontaram que "provavelmente a tradução está errada", brincando com a pergunta "além disso, quão ruim poderia ser comida de cachorro?".

Reações e comentários irônicos

Diante da opção de "comida de cachorro" no cardápio, alguém comentou: "tenho quase certeza de que é uma tradução equivocada. Mas uma perda significativa de reputação para a grande companhia aérea." Outro acrescentou: "nunca atribua à malícia o que pode ser atribuído à preguiça."

Alguém viu a oportunidade de fazer um trocadilho, comentando: "comida de cachorro pode ser enlatada e é segura para comer. Se importada, pode ter altos padrões de segurança. Padrões que são incríveis." Um fã apoiou a companhia aérea, mas reconheceu a falta de desculpas pela má tradução, como trazido pelo The Mirror.