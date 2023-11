Padre de 30 anos se casa com jovem recém 18 que ele ‘preparou’ e os dois ‘fogem’ para Itália

Um padre do Alabama, Alex Crow, 30, fugiu para a Itália com uma jovem de 18 anos durante o verão, após oficializar seu casamento. De acordo com um artigo do New York Post, um arcebispo revelou nesta quarta-feira (22) uma ação do Vaticano para expulsá-lo oficialmente do sacerdócio.

Alex Crow, um padre católico de 30 anos de idade, se casou com uma jovem de 18 anos, conforme aponta uma certidão de casamento apresentada no condado de Mobile na segunda-feira (20). O documento revela que a mulher completou 18 anos em junho deste ano.

De acordo com o artigo, a adolescente estudou na McGill-Toolen Catholic High, período em que Crow ocasionalmente frequentava aulas de teologia, conforme os relatos. Já no Dia dos Namorados, quando a jovem ainda estudava no local, as autoridades tiveram um acesso a uma carta de amor escrita por Crow, direcionada a ela.

A dupla viajou para a Europa durante o verão antes de retornar aos EUA no início deste mês, segundo o AL.com.

Separação do cargo

Com a suspensão vigente, Crow sinalizou o arcebispo Thomas J. Rodi esta semana. “As recentes notícias do casamento civil de Crow apenas confirmam o julgamento do Arcebispo. O Arcebispo Rodi prevê que o Vaticano acabará por laicizar Alex Crow”, dizia um comunicado da Arquidiocese de Mobile.

Além da suspensão do cargo, Rodi teceu duras críticas a Crow, alegando que suas ações eram impróprias dentro do cargo ocupado por ele.

“Ele foi informado pelo arcebispo que não pode mais exercer o ministério como padre, nem dizer às pessoas que é padre, nem se vestir como padre”, disse ele.

O xerife do condado de Mobile, Paul Burch, revelou acreditar sobre algum tipo de “preparação” entre Crow, que foi ordenado em 2021, e a adolescente, considerando a diferença de idade da dupla.

No entanto, o promotor distrital do condado anunciou uma investigação no início deste mês, abordando o encerramento das irregularidades criminais, segundo relatos. Segundo o promotor público Keith Blackwood, a jovem se reuniu com os promotores, mas se negou a responder perguntas.