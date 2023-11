Os desafios dos óculos de realidade virtual mista: Jack Dorsey expressa preocupações

Jack Dorsey, cofundador do Twitter, demonstrou suas apreensões em relação aos óculos de realidade virtual mista, como o Apple Vision Pro e o Meta Quest 3, temendo que possam transformar as pessoas em "viciados em televisão socialmente distantes". Em uma participação recente no podcast "Breaking Points", Dorsey expressou preocupação sobre um futuro onde as pessoas passam seus dias em cadeiras flutuantes, consumindo entretenimento virtual de forma constante, diz o New York Post.

Dorsey destacou seu temor de que a sociedade esteja se encaminhando para um cenário semelhante ao apresentado no filme "WALL-E" da Pixar, onde as pessoas ficam isoladas, olhando para telas virtuais. Ele alertou sobre a possibilidade de as pessoas se distanciarem ainda mais da realidade física, tornando-se dependentes de dispositivos de realidade mista.

VR headsets will have people ‘drinking their food out of straws,’ Jack Dorsey fears https://t.co/AL2uJUryt5 pic.twitter.com/l6kYVzOp8P — New York Post (@nypost) June 15, 2023

A Apple lançou recentemente o "Vision Pro" por $ 3.499, elogiado por seu CEO, Tim Cook, como um "computador espacial" com aplicações inovadoras. Enquanto isso, a Meta prepara o lançamento do Quest 3, mais acessível a partir de $ 499, conectando os usuários ao metaverso de Mark Zuckerberg, chamado de "Horizon Worlds".

Apesar de considerar os benefícios dos headsets de realidade mista em jogos e interface do usuário, Dorsey expressou ceticismo em relação aos supostos benefícios da tecnologia. Ele instigou uma conversa honesta sobre os danos associados ao crescente distanciamento social, questionando os reais benefícios dessa forma avançada de entretenimento.

Os comentários de Dorsey surgem em meio a um debate entre Mark Zuckerberg e a Apple. Enquanto a Meta prepara seu Quest 3, Zuckerberg criticou o Apple Vision Pro, destacando a abordagem "fundamentalmente social" do metaverso da Meta em comparação com o foco da Apple no entretenimento individual.

À medida que os fones de ouvido de realidade ganham espaço, as preocupações de Dorsey destacam a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre os impactos sociais dessas tecnologias emergentes.