A Fanta, amada por muitos, guarda uma curiosa ligação com o período sombrio do Nazismo. Há mais de oito décadas, a marca da Coca-Cola conquista paladares com sabores únicos, mas poucos conhecem a surpreendente história por trás da sua criação.

Max Keith, empresário alemão, foi o protagonista dessa saga. Conhecido por sua lealdade à Coca-Cola e à economia nazista, Keith enfrentou desafios durante a Segunda Guerra Mundial.

Com os Estados Unidos em conflito com a Alemanha nazista, a subsidiária alemã da Coca-Cola não podia mais importar os ingredientes essenciais para a produção da bebida.

Nazismo

Instagram

Criação da Fanta em tempos de guerra

Diante dessa adversidade, Max Keith teve uma ideia brilhante: criar uma alternativa. A Fanta surgiu como um refrigerante que, embora não alcançasse o sabor da Coca-Cola, encontrou aceitação no mercado alemão. Keith, apesar de não ser filiado ao Partido Nazista, tinha afinidade com o governo de Hitler, chegando a ordenar uma saudação nazista em homenagem ao Führer.

Com os Estados Unidos cortando comunicações e envios para a subsidiária alemã, Keith assumiu o controle de outras instalações europeias da Coca-Cola. Isso permitiu que a Fanta fosse disseminada por todo o continente, evitando o fechamento de outras subsidiárias. Ao final da guerra, a filial alemã havia vendido cerca de 3 milhões de caixas do novo refrigerante.

Fanta_Nazismo

Twitter

O legado e a reinvenção da Fanta

Com o fim da guerra, Max Keith entregou os lucros da Fanta à sede da Coca-Cola em Atlanta, sendo considerado um herói pela empresa. A Fanta, apesar de suas origens sombrias, foi reintroduzida na Itália em 1955 como um refrigerante de laranja. De acordo com o Mega Curioso, o sucesso foi avassalador, alcançando os Estados Unidos três anos depois.

Apesar das origens vinculadas ao Terceiro Reich, a Coca-Cola conseguiu distanciar a Fanta do passado sombrio e consolidar seu monopólio na indústria de refrigerantes.

Fanta-laranja

Instagram

Hoje, a Fanta é admirada globalmente, um testemunho notável de como uma ideia nascida em tempos turbulentos pode evoluir e superar suas origens controversas.