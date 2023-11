Noiva se vinga da sogra que usou vestido igual em casamento

Uma noiva encontrou uma maneira única de lidar com a hostilidade de sua sogra, que apareceu em seu casamento usando o mesmo vestido branco. A história revela uma dinâmica tensa, com a noiva buscando vingança de maneira inesperada.

A noiva, não fã de casamentos tradicionais, compartilhou sua experiência no Reddit, descrevendo a aversão de sua sogra desde o início. O conflito entre estilos de vida e expectativas culminou no casamento, onde a sogra e as cunhadas insistiram em participar de todos os detalhes, incluindo a escolha do vestido.

Após a descoberta de que a sogra e as cunhadas encomendaram o mesmo vestido que a noiva, ela decidiu agir. Encomendou um vestido completamente diferente e teve uma ideia para garantir que não roubassem a cena no dia do casamento.

Noiva-e-madrinhas-iam-luisao-Pexels

iam luisao / Pexels

Convite inusitado

A noiva enviou convites a todas as mulheres que já usaram vestidos de noiva, convidando-as para usá-los novamente em seu casamento. O código de vestimenta foi definido como "o que você se sentir confortável usando". Isso incluiu a sogra e as cunhadas, que receberam instruções claras para não usar branco.

No dia do casamento, as inimigas da noiva apareceram de branco, mas o plano funcionou perfeitamente. O restante da multidão os absorveu, e elas não se destacaram. A noiva sentiu que a verdadeira natureza de sua sogra foi exposta.

Após a cerimônia, a sogra tentou conversar, mas o marido da noiva a impediu, mostrando o triunfo do casal sobre as atitudes negativas. A noiva revela que, após o casamento, sua sogra ficou afastada por um tempo, mas, eventualmente, procurou uma reconciliação para ver os netos.

A noiva, apesar de deixar para lá, admite que ocasionalmente usa o vestido roxo em eventos em que sabe que a sogra estará presente, demonstrando uma atitude divertidamente petulante segundo o The Mirror.