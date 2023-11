NASA desenvolve avião supersônico com quase o dobro da velocidade do Concorde

A NASA está mais próxima de desenvolver um avião de passageiros supersônico quase duas vezes mais rápido que o Concorde, com o objetivo de voar de Londres a Nova York em apenas uma hora e meia.

O avião supersônico X-59 da NASA foi transferido para a oficina de pintura na instalação da Lockheed Martin Skunk Works, na Califórnia.

Com uma velocidade de cruzeiro esperada de quase o dobro do Concorde, atingindo 2.179 km/h, o avião apresentará uma fuselagem branca, parte inferior azul e acentos vermelhos nas asas.

Missão Quesst e a revolução do som

O X-59 é a peça central da missão Quesst da NASA, que coletará dados sobre a percepção do som produzido pelo avião. A missão visa reduzir o estrondo sônico para um simples batimento sônico, minimizando perturbações no solo. Os dados obtidos podem levar a ajustes nas regras que proíbem voos supersônicos comerciais sobre áreas habitadas.

Com expectativas elevadas, a NASA enxerga o X-59 como um marco na aviação, proporcionando viagens de longa distância em tempo recorde e, ao mesmo tempo, respeitando as considerações ambientais e de ruído. O ano que se aproxima promete ser significativo para essa inovadora aeronave e seu papel potencial na revolução do transporte aéreo.