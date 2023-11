Mulher usa 'deficiência' do irmão como desculpa para atraso em casamento

Uma mulher se tornou alvo de críticas nas redes sociais depois de revelar como tentou convencer sua irmã a reorganizar seu casamento para acomodar seu irmão e sua 'cegueira temporal'. Compartilhando a situação em busca de opiniões sobre quem estava errado, ela explicou que sua irmã ficou indignada com a sugestão.

Os noivos haviam organizado uma cerimônia pequena e íntima, com a lista de convidados incluindo apenas eles, os pais da noiva, a irmã, o irmão e o pai do noivo. Entretanto, poucos dias antes do evento e com todos os compromissos agendados, incluindo uma reserva para o jantar, a mãe da noiva sugeriu que mudassem os planos para acomodar o irmão da noiva e sua condição.

A irmã da noiva explicou a gravidade da situação, mencionando que o irmão luta com a 'cegueira temporal', uma condição debilitante para ele. Mesmo com alarmes, lembretes e medicamentos para o TDAH, a condição afeta significativamente sua vida, inclusive no trabalho e nos relacionamentos. A mãe sugeriu que trocassem o local do casamento e do jantar para um que aceitasse visitas sem agendamento, evitando assim que o irmão se atrasasse e prejudicasse os planos.

Desentendimento-Karolina-Grabowska-Pexels

Karolina Grabowska / Pexels

Desentendimento familiar

A noiva, no entanto, rejeitou veementemente a ideia, argumentando que não permitiria que os problemas do irmão ditassem o dia. Ela afirmou que, em vez de esperar por ele caso se atrasasse, seguiriam adiante com os compromissos, e se ele perdesse, não seria problema dela. A discordância gerou perplexidade na mulher, seus pais e no próprio irmão.

A 'cegueira temporal' é descrita como "a incapacidade de perceber quando o tempo passou e estimar o tempo necessário para concluir algo", segundo a Cleveland Clinic. É uma questão legítima para pessoas com TDAH, não sendo um ato intencional de desconsideração pelo tempo ou desrespeito ao tempo alheio. O cérebro com TDAH está conectado de maneira que afeta a capacidade de estimar e julgar o tempo.

O caso gerou um debate nas redes sociais sobre a sensibilidade ao lidar com condições neurodivergentes em eventos familiares, destacando a importância do entendimento e apoio mútuo segundo o The Mirror.