Mulher decide ‘pegar dinheiro emprestado’ do marido, mas ele não pode saber

Uma mulher decidiu buscar apoio no Reddit depois de ter uma grande briga com seu marido após ele descobrir algumas movimentações em sua conta bancária. Segundo ela, sua intenção não era roubar o marido, mas sim pegar algum dinheiro emprestado.

Sem se identificar, a mulher, de 27 anos, conta que está casada há 3 anos e que ela e o marido planejam aumentar a família em breve. Para manter as despesas da casa organizadas, eles decidiram não ter uma conta conjunta, sendo que cada um é responsável por administrar suas próprias finanças.

No entanto, isso se mostrou um problema para a mulher, que decidiu “burlar” o acordo dos dois.

“Marquei um encontro com uma tia minha que eu não via há 2 anos. Eu inicialmente ia pagar meu transporte, mas perdi meu cartão e precisei solicitar outro, ele não chegaria a tempo do encontro”.

“Meu marido também não estava disponível para me dar carona porque estava trabalhando no dia, então eu decidi tirar uma foto de seu cartão para usar no Uber e paguei minhas passagens de ida e volta, além da minha parte do jantar”, revela a esposa.

Ele não gostou do que descobriu

A mulher então acreditava que poderia apenas avisar ao marido depois e que as coisas ficariam bem entre os dois, no entanto ela não contava com a reação do companheiro.

“Ele viu as compras e quando cheguei em casa me disse que estava completamente decepcionado comigo. Ele falou que está tentando economizar e que avisar antes era uma questão de princípios”.

“Meu marido então me chamou de ladra e disse que isso falava muito do meu caráter. Eu não consigo entender como ele pode pensar dessa forma se somos casados. Eu errei?”, questiona a mulher.

Para os usuários do Reddit, ela errou em não ter comunicado o marido.

“A partir do momento em que você fez isso por trás das costas dele, você está errada”, comentou uma pessoa.

“Além de estar errada me surpreende o fato de que você não consegue perceber que o que fez é errado”, finalizou outra.

