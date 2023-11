Modelo do OnlyFans não quer pagar impostos porque alega que fazer "caridade"

Em uma reviravolta inusitada, a premiada estrela adulta australiana Billie Beever defendeu a ideia de que criadores de conteúdo explícito no OnlyFans deveriam ser isentos de impostos, alegando que seu trabalho é uma forma de "caridade". Vencedora do prêmio de Melhor Estrela Pornô Feminina no Australian Adult Industry Choice Awards deste ano, Beever reagiu às críticas que rotulam sua profissão como não sendo um "trabalho real".

A mãe solteira de 30 anos, frequentemente alvo de abusos online, desafiou os críticos em entrevista ao news.com.au, afirmando que o conteúdo explícito criado para seus assinantes é, na verdade, uma espécie de "trabalho beneficente".

Em meio às alegações de que sua ocupação não é legítima, Beever questiona a lógica de ser taxada como qualquer outro profissional.

"Se o público em geral acredita que isso não é um emprego real, por que nós, criadores do OnlyFans e trabalhadores do sexo, deveríamos pagar 10 vezes mais impostos do que eles com seus empregos convencionais?", provocou Beever.

Em uma série de Stories no Instagram, ela ironicamente reforçou sua posição, destacando a disparidade entre as críticas recebidas e a obrigação de pagar impostos. Enquanto os comentários sarcásticos ecoavam, a influenciadora ousada, que conta com 186 mil seguidores no Instagram, concluiu: "minha obra de caridade continuará".

Debate sobre os impostos

O debate sobre os impostos para criadores do OnlyFans ganhou força após um representante da ATO (Australian Taxation Office) esclarecer as deduções permitidas para artistas adultos durante o período de declaração de impostos. A ATO considera os criadores do OnlyFans como empresas com despesas operacionais e deduções.

Entretanto, o protesto contra os impostos atingiu seu ápice quando Tasha Paige, outra criadora do OnlyFans, revelou ter recebido uma fatura de impostos significativa, totalizando US$176 mil. Paige expressou sua insatisfação, alegando que o governo não reconhece adequadamente a indústria do sexo como um trabalho real.

Diante do dilema financeiro, Paige lamentou: "Se eu não rir, vou chorar". Ela também destacou a incerteza sobre o destino de seus impostos, questionando se realmente apoiam algo que ela valoriza. Apesar do choque, Paige assegurou que seu contador verificou minuciosamente todas as transações, afastando a possibilidade de erros.

O impasse sobre a tributação de criadores do OnlyFans continua, enquanto figuras proeminentes, como Billie Beever e Tasha Paige, desafiam estereótipos e buscam reconhecimento para sua ocupação.