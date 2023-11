Medo de avião faz mãe proibir as filhas de fazerem uma viagem com o tio

Medos e receios quando o assunto é uma viagem de avião são algo completamente normal. No entanto, para uma mãe, o receio é motivo mais do que o suficiente para evitar que suas filhas descubram por si mesmas se gostam, ou não, da experiência de voar.

Em um relato publicado no Reddit, ela conta como decidiu proibir as filhas de curtirem uma viagem com o tio por não achar que o avião utilizado para o passeio seria confiável.

Segundo a mãe, sua filha mais nova recentemente completou 11 anos de idade, e como presente de aniversário foi convidada pelo tio para uma viagem de um dia a bordo de seu avião particular.

“O marido do meu irmão era piloto da aeronáutica, agora ele tem seu próprio avião e voar é seu hobby. A viagem deve levar pouco menos de uma hora de avião e eles vão e voltam no mesmo dia”.

“Acontece que eu não confio nesse avião. É um avião pequeno para 5 passageiros, incluindo o piloto. Isso significa que apenas meu marido poderia acompanhar as meninas e ele está tentando me persuadir, pois ama aviões e acha que é extremamente seguro”, revela.

Ela não quer deixar

A mãe então conta que acredita que a empolgação do marido se deve apenas pelo fato de que ele gostaria de aproveitar um voo no avião do cunhado.

“Acho que ele apenas quer se divertir e me disse que estou sendo controladora por não deixá-los ir. Nós discutimos e ele está chateado por eu nem mesmo considerar a possibilidade. Estou errada?”.

“Minhas filhas não sabem da proposta do tio, e eu disse que não assim que soube. Não me importo com o treinamento que eles têm e não existe nenhuma chance de eu deixar minhas filhas subirem naquele avião”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela não tem motivos para ficar nervosa uma vez que o marido de seu irmão já pilotou aeronaves em situações muito mais delicadas.

“Você está errada. Seu marido viaja com as meninas e você fica em casa. É isso. Tem mais risco dirigir o seu carro na cidade do que voar em aviões particulares”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada em estar preocupada, mas está errada em impedir a viagem com base em seus medos e preocupações”, finalizou outra.