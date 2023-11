Mãe se recusa a comprar presentes de Natal para os filhos

Cherlyn Sue, uma mãe de dois filhos de Sydney, Austrália, está recebendo apoio de outros pais por sua decisão de nunca comprar presentes de Natal para seus filhos, optando por priorizar experiências significativas.

Cherlyn, de 39 anos, explica que sua escolha não está relacionada a economizar dinheiro, mas a ensinar uma lição valiosa aos filhos. Ela afirma que "um brinquedo de pelúcia não traz nenhuma sensação de maravilha" e prefere dar aos filhos memórias duradouras.

A mãe enfatiza que em sua comunidade há uma grande competição em torno dos presentes de Natal, e ela deseja que seus filhos não caiam nessa mentalidade materialista. Cherlyn destaca que durante o ano, prioriza levar seus filhos em férias e passeios, proporcionando experiências que ficarão na memória.

Crianca-brincando-Yan-Krukau-Pexels

Yan Krukau / Pexels

Experiências duradouras

Cherlyn compartilha sua própria experiência de infância privilegiada em Singapura e reconhece sua sorte. No entanto, ela optou por uma abordagem diferente com seus filhos, concentrando-se em criar memórias significativas em vez de acumular presentes.

A decisão de Cherlyn dividiu opiniões nas redes sociais. Enquanto alguns pais aplaudem sua abordagem consciente, outros expressam preocupações de que as crianças deveriam ser mimadas enquanto ainda podem. O debate destaca as diferentes perspectivas sobre o significado do Natal, como levantou o The Mirror.