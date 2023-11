Mãe descobre mensagens inapropriadas via Uber Eats

Uma mãe em Queensland compartilhou uma experiência alarmante envolvendo mensagens inapropriadas a sua filha de 16 anos através do Uber Eats, lançando um apelo urgente para que os pais estejam cientes dos perigos online.

Beki Giunta recebeu uma entrega não solicitada do Uber Eats em sua casa, despertando suspeitas. Ao questionar sua filha adolescente, descobriu que alguém havia feito o pedido para ela, aproveitando-se do compartilhamento do endereço de casa pela jovem.

Após analisar o telefone da filha, Beki deparou-se com mensagens de um homem pedindo que a adolescente o chamasse de nomes ofensivos em troca de presentes, incluindo entregas do Uber Eats. A mãe alega que o indivíduo estava praticando "grooming" online.

Preocupações com a segurança

Diante das mensagens perturbadoras, Beki levou o caso à polícia, alegando preocupações de que o indivíduo agora tinha o endereço da família. Ela destaca a importância de os pais estarem atentos às atividades de seus filhos nas redes sociais e aplicativos.

A mãe enfatiza como os adolescentes podem ser influenciados por promessas de presentes gratuitos online, destacando a necessidade de vigilância. Compartilhou a história para alertar outros pais sobre os perigos que seus filhos podem enfrentar enquanto usam plataformas de mídia social.

Beki destaca a urgência de os pais monitorarem o uso de mídias sociais de seus filhos. Um porta-voz do TikTok incentiva os guardiões a consultar o Guia dos Guardiões da plataforma, reforçando o compromisso em manter a comunidade segura e pedindo a denúncia de comportamentos inapropriados como levantou o New York Post.