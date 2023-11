Jovem é pega de surpresa ao conhecer o pai biológico: ‘Me pediu para ficar quieta’

Uma jovem de 20 anos está passando por um grande dilema em sua vida. Segundo seu relato feito no Reddit, após crescer sem a presença de seu pai biológico ela finalmente conseguiu encontrá-lo.

Sem se identificar, a jovem explica que em junho deste ano descobriu uma correspondência familiar com um novo homem. A conexão dizia que o homem em questão era primo de seu pai, algo que chamou sua atenção.

“Eu liguei para ele e contei minha história, e ele então me ajudou a entrar em contato com meu pai biológico. Nós conversamos, nos encontramos e fizemos um teste de DNA”.

“O resultado foi positivo e desde então passamos a nos encontrar e estamos tendo um bom relacionamento. Geralmente vamos passear ou comer em algum lugar”.

“Depois do teste eu disse a ele que tinha prometido atualizar seu primo sobre o resultado, afinal ele tinha me ajudado e estava pedindo atualizações. Meu pai disse que ainda não queria contar a ele” revela a jovem.

Ela não sabe como agir

Segundo a mulher, seu pai acredita que eles deveriam ter cautela ao contar a notícia para os familiares, sendo que sua outra filha, meia-irmã da jovem, deveria ser a primeira a saber.

“Eu o respeitei e não respondi o primo dele enquanto esperava ele tomar essa decisão”.

“Há duas semanas ele contou para a filha e ela quer me conhecer, mas como moramos em cidades diferentes não conseguimos fazer isso no momento. Acontece que o primo do meu pai continua me pedindo atualizações, e eu me sinto mal por ignorar”.

“Meu pai acha que sua filha é quem deveria decidir quem deve saber disso em sua família, então estou considerando responder que ainda não tenho o resultado e que ele precisa manter a calma. Eu devo contar ou respeitar os desejos do meu pai?”, questiona.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em querer contar ao primo do pai.

“Seu pai biológico está adiando o quanto pode. Ele já contou para sua irmã, então não é responsabilidade dela decidir quem deve ou não saber, mas esteja preparada para as coisas não serem tão tranquilas”, comentou uma pessoa.

“Eu acho que ele está tentando te esconder da família porque sua existência pode revelar algo da personalidade dele que ele não quer que seja revelado”, finalizou outra.