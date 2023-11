Internauta se recusa a dar festa de aniversário da irmã na própria casa e revela o motivo

Um usuário do Reddit, de gênero não especificado, utilizou a plataforma para desabafar sobre um ocorrido desconfortável no meio familiar. Com a identificação u/Msbrookersrun na rede social, ele contou não ter aceitado dar uma festa de aniversário da irmã em sua casa, quando foi solicitado pelo marido da mulher, e explicou o motivo.

“O aniversário da minha irmã é na próxima semana. Durante todo o ano planejamos uma viagem uma semana depois daquela que ela deseja fazer há anos. Isto foi entendido por mim e pelos nossos outros irmãos como a sua grande celebração/evento de aniversário com a nossa família”, iniciou o texto na rede social.

Tudo estava indo bem, até que o outro lado da família resolveu participar da celebração com uma ideia diferente.

Leia mais um relato do Reddit:

Discordância no meio familiar

Segundo o relato, o lado da família do marido da mulher planejava um aniversário a ela, convidando a todos os parentes próximos. Foi quando o verdadeiro problema começou.

“Poderíamos comparecer se quiséssemos. Eu nem estava pensando em ir. Agora o marido dela entrou em contato comigo e disse que não pode mais dar a festa e perguntou se seria legal se eu fizesse na minha casa”, contou o internauta.

“Respondi imediatamente que não faria isso porque nossa viagem é o aniversário dela e eu nem estava planejando ir à festa deles. Ele respondeu: ‘Nossa, acho que você não se importa muito com sua irmã.’”

Ao finalizar o desabafo, o internauta escreveu:

“Esta nem foi uma festa iniciada ou planejada pelo nosso lado da família, e agora eles tentaram passar para mim. Também não quero fazer isso porque realmente não me dou bem com várias pessoas da família do marido dela e não os quero na minha casa”, finalizou.