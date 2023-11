História do ouro brasileiro: da mineração à polêmica atual

A polêmica em torno do ouro brasileiro explorado por Portugal ecoa nas redes sociais, mas qual é a verdadeira história por trás dessas demandas? Do Ciclo do Ouro à exploração colonial, descubra o destino dessa riqueza e seu impacto duradouro na sociedade brasileira.

No século XVIII, a região de Minas Gerais tornou-se o epicentro da busca pelo ouro, impulsionada pelo declínio da produção de cana-de-açúcar. Durante o Ciclo do Ouro, os portugueses extraíram uma quantidade significativa de ouro no Brasil, estimada entre 876 mil e 948 mil kg, apesar da dificuldade em obter dados precisos devido ao contrabando e à evasão fiscal.

Muitos registros relevantes foram perdidos, e o contrabando dificultou a tributação efetiva sobre o ouro, conhecida como o "quinto" — um imposto de 20% sobre a produção. O Brasil, utilizando técnicas rudimentares, contribuiu substancialmente para o mercado global de ouro na época.

Crise e a escassez de metais preciosos

No contexto de uma crise econômica na Europa, Portugal explorou as minas brasileiras de ouro para compensar a escassez de metais preciosos, especialmente devido à exaustão das minas de prata na América espanhola. A prata, antes amplamente utilizada na fabricação de moedas, escasseou, impulsionando a busca por ouro brasileiro.

O governo português cobrava 20% de todo o ouro descoberto, financiando despesas públicas no Brasil e obras em Portugal. Parte desse ouro foi destinada à construção do suntuoso Palácio Nacional de Mafra, em Lisboa. A trajetória desse ouro, desde a mineração até o comércio, deixou marcas sociais e econômicas profundas no Brasil, contribuindo para desafios contemporâneos.

Historiadores apontam que a exploração desenfreada pelos colonizadores gerou problemas persistentes no Brasil, como trazido pelo Mega Curioso. Mesmo diante das clamorosas demandas por "devolução do ouro", os desafios atuais são tão complexos que nem mesmo a compensação financeira parece capaz de resolver completamente as consequências dessa exploração histórica. A polêmica continua, revelando as raízes profundas da desigualdade social e econômica no país.