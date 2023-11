Futura mamãe enfrenta a fúria do irmão adolescente por escolha de nome incomum

Uma mãe grávida compartilhou sua indignação no Reddit depois que seu irmão cortou laços com ela devido à escolha do nome de sua filha não nascida - e outros pais também estão perplexos.

Durante uma refeição em família, a mulher revelou o nome escolhido para sua futura filha, Kate. No entanto, o irmão adolescente e sua namorada reagiram negativamente, alegando que o nome era muito parecido com o deles.

A namorada do irmão, Kaitlyn, argumentou que o nome era "muito próximo" ao dela, expressando sua preocupação. A futura mãe recusou a sugestão, resultando em Kaitlyn chorando e alegando que não era aceita.

Daniel Reche / Pexels

Dilema da escolha do nome

A gestante recusou-se a ceder à pressão, afirmando que não escolheria o nome de sua filha com base em um relacionamento adolescente incerto. O conflito levou à sugestão de escolher outro nome, mas a mãe manteve sua decisão.

Ao compartilhar a história online, a mulher recebeu apoio esmagador. Muitos concordaram que Kaitlyn estava fora de lugar ao ditar o nome da criança, considerando o relacionamento jovem e incerto. A comunidade online destacou a importância de escolher um nome significativo, independentemente das objeções infundadas, como lembrou o The Mirror.