Essa foi a ‘surpresa nojenta’ e inesperada que mulher encontrou em cama de quarto de motel; veja vídeo

Uma mulher encontrou uma ‘surpresa nojenta’ e inesperada em um quarto quarto de motel na região de Samambia, Distrito Federal.

Em um registro, é possível ver ela revoltada na recepção após descobrir a ‘surpresa nojenta’.

No vídeo, ela também mostra o poço profundo que encontrou abaixo da cama do motel com muita sujeira e bagunça.

Essa foi a ‘surpresa nojenta’ e inesperada que mulher encontrou em cama de quarto de motel

O registro foi compartilhado nas redes sociais e terminou viralizando recentemente.

Na página @brasiliaironica, o vídeo já conta com mais de 2 milhões de reproduções.

A situação acabou deixandos os usuários assustando, gerando inúmeros comentários.

“Essa rede de motel é horrível. Fui uma unica vez pra nunca mais”, comentou uma pessoa.

“Parece enredo para filme de terror”, escreveu outra. Confira:

