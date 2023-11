Especialista em cães: dois erros cruciais no treinamento de filhotes revelados

O renomado especialista em comportamento canino Will Atherton desvenda dois erros críticos que muitos donos de cães cometem ao treinar seus filhotes. As revelações, que ganharam destaque no TikTok, têm surpreendido amantes de cães.

Will Atherton, conhecido por sua abordagem de que "liderança é amor", acumulou mais de 22,4 milhões de visualizações em seus vídeos no TikTok, onde compartilha dicas valiosas sobre comportamento canino. Ele agora alerta sobre dois erros frequentes que prejudicam o treinamento de filhotes.

Um dos equívocos comuns identificados por Will é a prática de deixar comida no comedouro para o cachorro acessar a qualquer momento. O especialista enfatiza a importância de estabelecer horários de refeição específicos para criar uma associação positiva entre a comida e o momento de alimentação com os donos.

Reações exageradas

Outro ponto crítico abordado por Will é a reação exagerada de alguns donos ao sair e retornar para casa, comunicando aos cães que estão saindo ou voltando. Ele adverte que essa prática pode contribuir para o desenvolvimento de ansiedade de separação nos animais.

Will destaca que evitar esses erros não apenas melhora o treinamento do cão, mas também fortalece o vínculo entre o animal e o proprietário. Ele encoraja os donos a adotarem uma abordagem mais equilibrada para garantir uma convivência saudável e feliz com seus filhotes, como relembrou o The Mirror.