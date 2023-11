Empregada se sente usada após oferecer carona e virar 'motorista' para a chefe

Uma mulher ficou com a sensação de estar sendo 'usada' depois de ir além de suas obrigações para ajudar sua chefe fora do horário de trabalho, mas logo se arrependeu ao se tornar uma espécie de 'motorista'.

Escrevendo para a coluna de conselhos 'Dear Abby' no UExpress, a mulher estressada se viu em conflito ao perceber que, apesar de sentir compaixão pela chefe que passava por um momento difícil após o divórcio, não queria se tornar uma 'motorista' constante para a filha dela. A funcionária explicou que sua chefe, que não dirigia, precisava de ajuda para levar a filha à escola após o divórcio.

"Ao oferecer ajuda para a filha", ela compartilhou, "agora ela está me pedindo para levá-la a todos os lugares que precisa ir." A mulher explicou que estava disposta a ajudar, mas não recebeu nada em troca, nem mesmo uma oferta para pagar pela gasolina.

Escritorio-confusao-Yan-Krukau-Pexels

Yan Krukau / Pexels

Equilibrando compromissos e limites

A mulher estressada destacou que tem seu "próprio filho para cuidar", com outras prioridades, mas queria encontrar uma maneira educada de recusar, pois se sentia "usada". Ela admitiu até que estava "perdendo o controle e prestes a confrontá-la". Abby a aconselhou a explicar que a ajuda era destinada apenas a ser temporária, e ela estava feliz em ajudar enquanto podia, mas precisa afirmar que tem "responsabilidades" que a impedem de continuar.

A colunista também enfatizou que, se no futuro ela continuar a levar a filha da chefe para compromissos, "precisará ser reembolsada pelo combustível" para ser justo. "Falar não é rude nem prejudicial; é ser assertiva", reiterou Abby. Nos comentários, as pessoas ficaram horrorizadas com a situação da mulher, sugerindo até que ela comece a procurar outro emprego, destacando que quem abusa de uma oferta generosa provavelmente não hesitará em usar seu poder para punir caso pare de ajudar, como trouxe o The Mirror.