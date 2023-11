Desvendado o mistério da 'dor de cabeça do vinho tinto'

Cientistas da Universidade da Califórnia afirmam ter resolvido o "mistério milenar" por trás das dores de cabeça causadas pelo vinho tinto, revelando que um composto natural pode ser o culpado pela dor que também pode acompanhar enxaquecas, rubor e náuseas após a ingestão de apenas um pequeno copo.

Pesquisadores descobriram que a quercetina, uma substância antioxidante saudável, pode ser responsável por essas dores de cabeça, especialmente em pessoas suscetíveis, particularmente aquelas com histórico de enxaquecas. Vinhos de regiões mais ensolaradas têm maior quantidade dessa substância, podendo desencadear uma reação dolorosa.

O professor Morris Levin, coautor do estudo e diretor do Centro de Cefaleia da universidade, declarou: "acreditamos que, quando pessoas suscetíveis consomem vinho com até modestas quantidades de quercetina, desenvolvem dores de cabeça, especialmente se tiverem uma enxaqueca pré-existente ou outra condição primária de dor de cabeça."

Proximos passos e estudo clínico

Os pesquisadores agora planejam testar cientificamente a teoria em pessoas propensas a essas dores de cabeça, em um estudo clínico. Quercetina, presente em chás, cacau e uvas, é conhecida por reduzir inflamações e hipertensão, mas quando combinada com vinho tinto, pode afetar a capacidade do corpo de metabolizar o álcool.

A pesquisa também destaca que nem todos os vinhos tintos têm o mesmo efeito. Fatores como exposição solar, idade e processos de vinificação podem influenciar se uma garrafa desencadeará uma dor de cabeça. Vinhos Cabernet do Vale de Napa, na Califórnia, são particularmente propensos a causar dores quase imediatas, segundo lembrou o The Mirror.

Os especialistas, publicando na 'Scientific Reports', planejam realizar um pequeno ensaio clínico comparando vários vinhos tintos com altas quantidades de quercetina. Apesar da descoberta, ainda não está claro por que algumas pessoas são mais propensas a dores de cabeça do que outras após consumir vinho.