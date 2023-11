'Declínio de cronograma' revela novo fenômeno no mundo dos relacionamentos

Novos dados revelam que as mulheres estão rompendo com a pressão tradicional de seguir cronogramas em relacionamentos, desafiando a narrativa convencional de conhecer alguém, casar e formar uma família. O relatório anual de 2024 da Bumble destaca que 1 em cada 3 mulheres afirmam não estar mais focadas em atingir os marcos sociais esperados.

O fenômeno, apelidado de "declínio de cronograma" pela Bumble, indica uma mudança significativa nas prioridades das mulheres, que agora optam por encontrar o parceiro certo em vez de se apressarem em alcançar metas consideradas "ultrapassadas".

Lucille McCart, diretora de comunicações da Bumble na região Ásia-Pacífico, destaca: "Mulheres estão questionando por que precisam seguir um livro de regras desatualizado em suas jornadas e marcos de relacionamento. 31% delas não se concentram mais em aderir aos cronogramas tradicionais, escolhendo seu próprio caminho."

Casal-Mikhail-Nilov

Mikhail Nilov / Pexels

Não significa fim do romance

McCart esclarece que essa mudança não sinaliza o fim do romance, já que 72% das mulheres na Bumble ainda buscam relacionamentos de longo prazo. No entanto, apenas 23% estão ativamente buscando o casamento como meta. A Bumble, construída sobre a ideia de que papéis de gênero tradicionais estão ultrapassados, aplaude essa revolução.

Além do "declínio de cronograma", a pesquisa da Bumble revela outras tendências emergentes. Um número crescente de pessoas valoriza a intimidade emocional sobre o sexo, com 32% dos solteiros priorizando a conexão emocional.

Curiosamente, 25% dos homens admitiram mudanças positivas em seu comportamento, tornando-se mais vulneráveis e abertos nos relacionamentos. Para 1 em cada 3, a falta de vulnerabilidade tornou-se um critério de término.

O relatório também destaca o "Val-Core" dating, onde os solteiros abordam tópicos significativos, como política e questões sociais, desde o primeiro encontro, como lembrou o New York Post. A discussão sobre questões importantes, anteriormente considerada rude, agora é comum entre os jovens.

Outras mudanças de hábitos incluem o "Burnout do Aperfeiçoamento", com solteiros australianos resistindo à constante busca pela auto melhoria, e um aumento no interesse por esportes como uma comunhão popular. O cenário dos relacionamentos está em constante evolução, refletindo as transformações sociais e individuais na busca por conexões mais autênticas e significativas.