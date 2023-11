Comportamento inadequado: futura mãe desabafa sobre 'incesto emocional' da sogra

Uma mulher grávida desabafou sobre a mudança perturbadora no relacionamento entre sua sogra e seu marido, destacando comportamentos preocupantes que surgiram desde a gravidez.

Ao longo de seis anos de casamento feliz, a futura mãe nunca percebeu comportamentos estranhos da sogra em relação ao marido. No entanto, desde a gravidez, a sogra começou a agir de maneira desconcertante, presenteando o marido com joias, dinheiro e até mesmo cartões românticos.

A situação se intensificou com comentários impróprios sobre a vida íntima do casal e toques físicos desconfortáveis, incluindo apertões nas coxas. Durante o trabalho de parto, a sogra tentou manter o marido longe da esposa, comportamento que atingiu o ápice quando ela visitou o casal em casa e teve atitudes físicas inadequadas.

Mulheres-discutindo-Nicole-Michalou-Pexels

Nicole Michalou / Pexels

Confronto e desconforto crescente

Diante dessa situação, a grávida confrontou a sogra, mencionando o termo "incesto emocional" e expressando sua preocupação. No entanto, seu marido não reagiu favoravelmente, recusando-se a discutir o assunto. A mulher, então, revelou sua relutância em permitir que a sogra se aproxime do bebê devido ao desconforto gerado.

A reação dos leitores foi de surpresa e preocupação, com muitos concordando que a sogra ultrapassou limites significativos como relembrou o New York Post. Alguns sugeriram que o marido busque terapia para lidar com a situação, enquanto outros especularam sobre possíveis causas, incluindo trauma passado ou problemas de saúde mental da sogra.