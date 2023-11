Com falta de dinheiro, esposa se inscreve em sites de sugar baby sem que o marido saiba

Uma mulher enfrentando dificuldades financeiras explorou a possibilidade de ganhar dinheiro iniciando um relacionamento com um sugar daddy sem que o marido soubesse. No entanto, após um choque de consciência, ela apagou seus perfis e decidiu trabalhar em seu casamento.

A mulher, que compartilhou sua experiência no Reddit, explicou que a situação financeira do casal piorou, e suas limitações devido a uma condição médica a impediam de contribuir tanto quanto antes.

Diante da falta de empregos adicionais, ela criou perfis em sites de sugar baby, onde ocorrem relacionamentos pseudo-românticos entre uma pessoa mais velha e rica e uma mais jovem.

Ela, aos 30 anos, admitiu ter conversado com um potencial sugar daddy online antes de ter uma conversa telefônica. Embora inicialmente ela estivesse esperando por uma companhia, a experiência fez com que ela se sentisse desconfortável e envergonhada, levando-a a apagar tudo imediatamente.

Casal-transando-Anna-Tarazevich-Pexels-1

Anna Tarazevich / Pexels

Arrependimento e reflexão

A mulher expressou sentir-se "enojada" consigo mesma e destacou a importância de trabalhar no casamento em vez de buscar soluções externas. A história serve como um alerta sobre a tentação de escolhas extremas em tempos difíceis.

Usuários do Reddit a aconselharam a ser honesta sobre suas ações, reconhecendo que o casamento está em terreno instável. Enfatizaram a necessidade de uma conversa aberta com o marido sobre as questões subjacentes, pois manter segredos pode prejudicar mais a longo prazo como relembrou o The Mirror.