Cientista desvenda que o melhor jeito de cozinhar um bife é no microondas; por quê?

Em uma reviravolta surpreendente na culinária, o físico George Vekinis sugere que a melhor maneira de preparar um bife é utilizando o microondas. Vekinis, autor do livro "Physics in the Kitchen", compartilhou essa técnica inovadora no podcast "Instant Genius" da BBC.

Segundo Vekinis, aquecer a carne previamente no microondas é essencial. Ao cozinhar diretamente da geladeira, a carne não aquece uniformemente por dentro. Ele explica que esse passo breve, porém crucial, é fundamental para preparar cortes nobres como ribeye, strip ou T-bone.

Vekinis desaconselha o uso de sal na carne antes de fritá-la, alertando que o sal tem a capacidade osmótica de retirar o máximo de água possível da carne, tornando-a dura e imprópria para consumo. O físico recomenda aquecer a carne no microondas por um ou dois minutos, dependendo da espessura da peça, seguido de uma fritura rápida, não excedendo 60 segundos de cada lado.

A arte do ponto perfeito

O físico destaca que o ponto ideal da carne é "medium rare", ligeiramente vermelho por dentro e cozido por fora. Ele sugere que a garantia desse ponto é possível ao começar com uma peça fina ou um corte mais grosso que tenha sido adequadamente aquecido internamente com microondas.

Enquanto Vekinis argumenta a favor do microondas, pesquisas anteriores mostram que a maioria dos amantes de carne nos EUA prefere grelhar em vez de fritar ou defumar. A opinião de renomados chefs, como Gordon Ramsay, também se alinha mais à tradição culinária, destacando métodos mais convencionais.

A sugestão de Vekinis certamente desafia as convenções culinárias, trazendo uma perspectiva única sobre o preparo de bifes, segundo o New York Post. Enquanto alguns podem optar por explorar essa abordagem inovadora, outros, incluindo chefs famosos, podem continuar a aderir a métodos tradicionais que destacam a arte da grelha e da fritura convencional.