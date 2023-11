Cansado de ver a família ‘agir em função da irmã', homem toma atitude polêmica

Um homem causou polêmica no Reddit depois de revelar os motivos pelos quais fez sua família quebrar uma tradição de anos. Segundo ele, estava na hora dos membros presentes serem respeitados, ao invés de sua irmã, que estava ausente, ser novamente beneficiada.

Sem se identificar, o homem conta que tradicionalmente seus pais ofertam o jantar de Ação de Graças às 16 horas. Isso ocorre anualmente em uma reunião de família que conta com a presença dele, de sua esposa e filhos, da irmã, de seus pais, tios e primos.

“Acontece que este ano minha irmã precisou trabalhar e deveria chegar em casa às 6h15. Meus pais então adiaram a comemoração para as 6h30 para ela poder comer conosco. Não fiquei feliz com isso, porque geralmente vamos para os meus sogros aproveitar a sobremesa ao lado deles, por outro lado achei que dava para comer rápido e sair da casa dos meus pais a tempo”, conta o homem.

“Acontece que quando deu 6h30 minha irmã não apareceu, ela ligou e disse que precisava esperar a pessoa que assumiria o turno chegar, o que a faria chegar às 6h45 em casa. Todos concordaram em esperá-la, mas minha esposa ficou furiosa”.

Eles não escolheram esperar

Diante do olhar furioso da esposa e cansado de esperar pela chegada da irmã, ele decidiu que era hora de quebrar a tradição familiar e anunciou que não esperaria a irmã porque tinha outros lugares para estar.

“Meus filhos estavam com fome e minha esposa irritada, então comecei a fazer meu prato, assim como minha esposa e filhos. Nós terminamos de comer quando minha irmã chegou em casa, e então todos os convidados começaram a fazer seus pratos para jantar”.

“No dia seguinte minha mãe ligou dizendo que eu agi de forma grosseira ao me recusar a esperar 15 minutos, quando na verdade foi meia hora. Ela disse que só eu me importei com isso e que a maior parte da família disse que eu apenas queria atenção”.

Leia também: Mulher é impedida pela tia de anunciar a gravidez durante o chá de bebê da prima

“Ela terminou dizendo que minha irmã está se sentindo mal e culpada pela situação, e por causa disso minha mãe está reconsiderando sua decisão de oferecer o jantar de Natal. Eu não fiz nada de errado”, afirma o homem.

No entanto, para os usuários do Reddit, ele agiu completamente errado.

“Pare de agendar dois compromissos para o mesmo dia. Você agiu errado”, comentou uma pessoa.

“Você deveria ter invertido os planos e ido a casa da sua esposa antes da casa dos seus pais já que sabia do atraso”, finalizou outra.