Canguru “músico” é premiado em concurso de fotos cômicas de animais selvagens

O vencedor geral do Comedy Wildlife Photography Awards de 2023 foi um registro peculiar de um canguru em Perth, na Austrália, capturado por Jason Moore. Na imagem, o canguru parece estar executando o movimento de tocar guitarra, uma pose inusitada e divertida que rendeu a Moore não apenas um troféu, mas também uma viagem de uma semana a um safári.

“Poucas pessoas sabem que os cangurus normalmente são bastante dóceis e até mesmo um pouco entediantes na maioria das vezes. No entanto, quando vi esse com uma pose de guitarra, imediatamente sorri. Eu sabia que tinha capturado algo realmente especial”, compartilhou entusiasmado Jason.

Surpresas Subaquáticas e Aéreas Além do Canguru Músico

Reprodução CNN/ Crédito: Jason Moore/Comedy Wildlife 2023

Outras três fotografias também foram reconhecidas na premiação. Na categoria “De Baixo d’Água”, Otter Lwek levou o prêmio com a imagem de uma lontra que parece ser uma verdadeira bailarina subaquática. Vittoria Ricci ganhou na categoria “Criaturas do Ar” com a foto de uma garça mergulhando, enquanto Jacek Stankiewicz conquistou os prêmios Júnior e Escolha do Povo com uma imagem encantadora de dois filhotes de passarinhos envolvidos em uma aparente discussão.

A competição anual, que recebeu mais de cinco mil fotos de 85 países diferentes em 2023, destaca as imagens mais engraçadas e inusitadas de animais selvagens ao longo do ano. A equipe de jurados, composta por fotógrafos profissionais, especialistas em vida selvagem e celebridades como Kate Humble e Hugh Dennis, contribui para a seleção das fotografias premiadas.

Além de proporcionar momentos de leveza e diversão, o Comedy Wildlife Photography Awards destaca a beleza e a singularidade do reino animal de uma forma única e descontraída. A premiação se tornou uma tradição anual, celebrando a criatividade e a habilidade dos fotógrafos em capturar a natureza em seus momentos mais hilariantes e surpreendentes.

Fonte: CNN Brasil

