Caminhadas leves após as refeições: segredo revelado para controlar o açúcar no sangue

Em busca de uma maneira simples e eficaz de controlar o açúcar no sangue? A resposta pode estar a apenas 15 minutos de distância. Um estudo recente, publicado na revista Sports Medicine, revela que caminhar por um curto período após as refeições pode ter impactos significativos na regulação dos níveis de açúcar no sangue, informou o Metrópoles.

Caminhadas curtas, grandes benefícios

Sete estudos independentes foram analisados, comparando os efeitos de ficar sentado, permanecer em pé e caminhar para a saúde cardíaca, incluindo insulina e açúcar no sangue. Surpreendentemente, caminhadas leves, com apenas dois a cinco minutos de duração, demonstraram efeitos positivos na glicemia.

Resultados promissores

Os participantes, tanto com quanto sem pré-diabetes ou diabetes tipo 2, foram convidados a ficar em pé ou caminhar por dois a cinco minutos a cada 20 a 30 minutos ao longo do dia. Os resultados indicaram que até mesmo uma curta caminhada após as refeições resultava em uma regulação mais gradual dos níveis de açúcar no sangue, em comparação com ficar sentado ou permanecer em pé.

Controle do diabetes tipo 2

Para aqueles com diabetes, o controle da doença está diretamente ligado à minimização das flutuações nos níveis de açúcar no sangue. Picos e quedas abruptas de glicose são fatores que podem contribuir para o desenvolvimento do diabetes tipo 2.

Caminhada leve vs. ficar em pé

Aidan Buffey, estudante de graduação da Universidade de Limerick e autor do estudo, destaca que, embora permanecer em pé também tenha benefícios, a caminhada leve se mostrou uma intervenção superior. O movimento ativo dos músculos durante a caminhada absorve glicose na circulação, proporcionando um controle mais efetivo.

Em resumo, apenas alguns minutos de caminhada leve podem ser a chave para manter os níveis de açúcar no sangue sob controle. Se a ideia de caminhar por 60 a 90 minutos parece desafiadora, experimente começar com uma volta no quarteirão. Sua saúde agradecerá!